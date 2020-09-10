Раскрыты подробности действий вырывавшей клиенткам ногти с корнем маникюрщицы

Раскрыты подробности действий мастера маникюра Елены Дзык, которая накачала клиенток обезболивающим и без предупреждения вырвала им ногти с корнем. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, в 2018 году 50-летняя преступница и двое сообщников пополнили запасы лекарств и медицинских инструментов, сняли дом в городском поселке Марково и проводили там семинар-практикум, где отрывали жертвам ногти на ногах и обучали их восстанавливать повреждения.

Сама Дзык называет себя «Леди Коготок». Своими «процедурами» женщина известна в Московской области и Хабаровске, где от ее действий пострадало десять человек. Она лечила некую болезнь «гранулему», которой, как позже выяснилось, не существует. По словам Елены Дзык, упомянутая болезнь возникает под ногтями на пальцах ног и, якобы, отравляет весь организм. Медицинское образование и лицензия на оказание услуг у преступницы отсутствуют. Свой бизнес она осуществляла незаконно.

За один вырванный ноготь «Леди Коготок» брала десять тысяч рублей. Стоимость участия в тренинге Дзык составляла 95 тысяч рублей. На данный момент в Иркутске занимаются поиском людей, пострадавших от ее действий, или ставших свидетелями описанных действий.

Известно, что Елену Дзык задержали летом 2019 года в Московской области.

Ранее в сентябре россиянка осталась с ожогами после маникюра в салоне Анастасии Решетовой. По словам клиентки, после первого посещения салона она вышла с химическими ожогами на руках. Посетительница написала жалобу администрации заведения, и ей вернули деньги за некачественную услугу, однако еще несколько месяцев она мучилась от боли.