Женщина потратила десятки тысяч рублей и стала двойником Памелы Андерсон за день

Жительница Великобритании стала двойником американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон за день с помощью прически и макияжа и поделилась впечатлениями от процесса. Соответствующий материал публикует The Sun.

37-летняя героиня материала по имени Полли (Polly) решила проверить, сколько времени и денег ей понадобится для того, чтобы воссоздать образ популярной звезды 90-х. По ее словам, в общей сложности ей потребовалось 600 фунтов стерлингов (60 900 рублей) и семь часов времени.

Поскольку у Андерсон пятый размер груди, женщине пришлось предварительно заказать в интернет-магазине Ebay накладку в виде объемного бюста. Ее стоимость составила 114 фунтов стерлингов (11 570 рублей). Помимо этого она обратилась за помощью к стилистам, которые скрыли ее натуральные волосы с помощью специальной сетки и установили парик с пышными волосами в оттенке блонд. Отмечается, что на укладку как у кинозвезды ушло больше часа.

Затем визажисты начали работу над преображением лица Полли. Так, с помощью щипчиков и макияжа ей изменили форму бровей. После этого специалист применила технику контурирования, чтобы сделать черты лица женщины более выразительными.

Для завершения образа Полли надела красный слитный купальник, который ассоциируется у зрителей по всему миру с Андерсон благодаря ее культовому образу в телесериале «Спасатели Малибу». Вдобавок на всю поверхность тела героини материала нанесли автозагар. «Я чувствую себя уверенно и сексуально. Наконец-то я двойник Памелы!» — поделилась женщина.

В ноябре 2020 года перевоплощение россиянина в Меланию Трамп удивило пользователей сети. Российский блогер и фотограф Семен Земсков показал на видео поэтапное нанесение макияжа: сперва он наложил тон, затем отрисовал брови, накрасил глаза и губы и завершил образ похожим париком.