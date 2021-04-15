Девушка перевоплотилась в знаменитого повара с помощью макияжа и удивила его

Визажистка перевоплотилась в британского шеф-повара и ведущего телешоу «Адская кухня» Гордона Рамзи и удивила его. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте знаменитости.

На кадрах ролика Рамзи запечатлел свою реакцию на преображение девушки по имени Лисс (Liss). Героиня видео поэтапно с помощью макияжа воссоздала черты лица повара. Так, сперва она плотным слоем нанесла тональный крем, затем высветлила кожу с помощью пудры и воспользовалась карандашом темного цвета, чтобы прорисовать морщины и носогубные складки Рамзи. В конце визажистка «показала» внешность ведущего на своем лице.

«Женская версия меня? Остановитесь», — подписал ведущий телешоу пост, который стал вирусным и набрал больше восьми миллионов просмотров и 1,5 миллиона лайков. Пользователи сети оценили мастерство Лисс в комментариях. «Получилась старая версия Гордона Рамзи», «Возможно, впервые в истории Гордон Рамзи потерял дар речи», «Очень талантливо», «Как много морщин!» — высказывались они.

В ноябре 2020 года перевоплощение россиянина в Меланию Трамп удивило пользователей сети. Российский блогер и фотограф Семен Земсков показал на видео поэтапное нанесение макияжа: сперва он наложил тон, затем отрисовал брови, накрасил глаза и губы и завершил образ похожим париком.