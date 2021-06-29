Новый подростковый челлендж оставил автовладельцев без колпачков на колесах

Подростки начали воровать колпачки с ниппелей колес автомобилей по всей России. Об этом пишут «Известия».

Причиной этого стал новый челлендж, распространившийся в TikTok. Пользователям предлагается свинтить заглушку с колеса и снять свое «преступление» на видео.

О популярности этого челленджа можно судить по тому, что автовладельцы начали массово жаловаться на пропажу аксессуаров во всех регионах. Одновременно на маркетплейсах начали появляться объявления о продаже колпачков, также подростки принялись сдавать свою добычу в шиномонтажные мастерские.

Психолог Наталья Федына объяснила такое поведение «подростковым бунтом», который к тому же позволяет влиться в группу модных и смелых товарищей, как кажется детям. Юрист Василий Воробьев также пришел к выводу, что участие в челлендже не подразумевает материальной выгоды, а скорее манит участников нарушением общественного порядка. Он уточнил, что ущерб от такого злодеяния незначителен и вряд ли его можно будет классифицировать как кражу. Однако формально это можно подвести под мелкое хулиганство с наказанием в виде штрафа от 500 до 1000 рублей.

В мае 2020 года в Томске десятилетний угонщик устроил полицейскую погоню и снял ее на видео. Ребенок и его четырехлетняя сестра сели в машину и поехали кататься по городу без родителей. На кадрах с камеры видеорегистратора видно, что автомобилем управляет мальчик, нарушая правила дорожного движения, в том числе выезжая на встречную полосу. На записи слышен плач девочки, которая зовет родителей, а мальчик пытается успокоить ее и говорит: «Копы нас догнать не могут». Автомобиль останавливается после наезда на железнодорожные пути, на этом запись прерывается.