В американском городе Батон-Руж, штат Луизиана 11-летний мальчик угнал школьный автобус, после погони его задержала полиция. Об этом сообщает местный телеканал WBRZ со ссылкой на правоохранителей.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 11 октября. По предварительной информации, ребенок тайно проник в автобус и смог его завести. После получаса преследования полицейскими мальчик врезался в газопровод и дерево. Сотрудники полиции окружили автобус, вывели из него угонщика и надели на него наручники.

Сейчас ребенок содержится под стражей в центре содержания несовершеннолетних. Ему предъявлено несколько обвинений, в том числе в краже автомобиля, причинении материального ущерба и совершении насилия при отягчающих обстоятельствах. В полиции полагают, что он «намеренно пытался врезаться на транспортном средстве».

Ранее в Южно-Сахалинске 29-летний гражданин угнал автомобиль, снял 150 тысяч с оставленной в салоне карты, продал машину и купил на вырученные деньги новую. Утром он сам стал жертвой угонщиков, но решил не сообщать об этом в полицию, опасаясь уголовной ответственности за кражу.