Курьер смог найти угнанную машину через приложение доставки

В Саратове курьер сервиса доставки еды Delivery Club Эдгар Лейс смог найти угнанную машину через рабочее приложение. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Мужчина приехал в ресторан, чтобы забрать заказ. Автомобиль марки Volkswagen, припаркованный около входа, закрывать он не стал — ключи также лежали в машине, двери остались открытыми.

Пока курьер был в ресторане, неизвестный сел в автомобиль, завел и поехал. Как только Лейс заметил исчезновение, он позвонил в полицию и вспомнил, что на его телефоне, оставшемся в машине, было включено приложение Delivery Club, которое отслеживает местонахождение.

Лейс вместе с полицейскими смог найти автомобиль в 50 километрах от Саратова. Задержанный похититель объяснил, что ему надо было срочно поехать в другой город.

7 сентября стало известно, что в Зеленограде курьер Delivery Club в форме сервиса вместе с другом напал на подростков из-за их внешнего вида. Он оскорблял детей, делая предположения об их сексуальной ориентации и обвиняя в развале страны, бил их и унижал.