Курьер Delivery Club напал на подростков в Москве из-за их внешнего вида

В Зеленограде (Москва) курьер Delivery Club в форме сервиса вместе с другом напал на подростков из-за их внешнего вида. Он оскорблял детей, делая предположения об их сексуальной ориентации и обвиняя в развале страны, бил их и унижал. Видео конфликта публикует «Инфопортал Зеленограда» в понедельник, 7 сентября.

«Вы шлюхи, а вот это пидорасы», — говорит мужчина в зеленой футболке курьера Delivery Club, подходя все ближе и ближе к подросткам. Те стараются избежать конфликта: девочки просят курьера прекратить оскорбления, мальчики — сторонятся агрессора. В какой-то момент мужчина замахивается на мальчика в белой футболке и ногой бьет его по голове, в результате чего ребенок падает на землю.

Мать одного из пострадавших подростков написала на своей странице во «ВКонтакте», что ее сына госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тупым ушибом живота и поясничной области в одну из московских больниц.

«Взрослый мужик начал нападать на детей, нанося повреждения как телесные, так и имущественные, порвав шорты, рюкзак. Удары кулаками приходились не только по телу, но и в голову. Второй мужчина схватив 13-летнего подростка за волосы, силой поставил его на колени и таскал, всячески обзывая», — написала мать мальчика.

Представители службы доставки Delivery Club пообещали изданию разобраться в ситуации. «Со вчерашнего дня над расследованием инцидента работают несколько человек», — заверили в компании.

Ранее в Москве курьер Delivery Club предложил клиентке, которой доставлял заказ, провести вместе время у нее дома, пока муж отсутствовал. Из их переписки следует, что мужчина написал девушке, как она ему «понравилась». Та пожаловалась в сервис, в качестве компенсации ей предложили купон в 200 рублей. Позднее представитель компании объяснил, что с курьером провела работу служба безопасности, после чего он был уволен, и извинился за произошедшее.

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