Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео

В Санкт-Петербурге курьеры Delivery Club в зеленой форме компании подрались с людьми в обычной одежде. Камера видеонаблюдения торгового центра, у которого произошел конфликт, засняла массовую драку. Ролик публикует городское издание «Фонтанка».

На появившихся в сети кадрах видно, как группа курьеров что-то выясняет с мужчинами без опознавательных знаков, после чего начинается драка. В какой-то момент курьеры бросают свои велосипеды и термосумки и вступают в потасовку. Из-за чего произошел конфликт, издание не уточняет. Всего на видео можно заметить около 15 участников драки.

В пресс-службе Delivery Club «Ленте.ру» сообщили, что по факту видео проводится проверка, хотя запросов от правоохранительных органов в компанию не поступало. «На видео четко видно, что курьеры не являются зачинщиками драки, они находились около торгового центра в ожидании заказов», — подчеркнули там.

Ранее аналогичный случай произошел в Москве. Тогда массовую драку устроили курьеры двух сервисов: Delivery Club и «Яндекс.Еда». Конфликт развязался из-за нарушения мер предосторожности для борьбы с распространением коронавируса. Начальник отчитал нескольких сотрудников за несоблюдение профилактических мер. Он утверждал, что клиенты сервиса злятся из-за того, что некоторые курьеры не носят маски и перчатки и нарушают принципы бесконтактной доставки. По наблюдениям очевидцев, в драке участвовали около 30 человек.