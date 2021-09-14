В Facebook нашли свободных от правил соцсети VIP-пользователей

В популярной американской соцсети Facebook нашли привилегированных пользователей. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании, VIP-пользователей освобождают от соблюдения некоторых правил соцсети.

По информации газеты, Facebook использует систему XCheck для мониторинга постов привилегированных пользователей — им позволяют размещать контент, который запрещен правилами соцсети. Отмечается, что в 2020 году XCheck допустила к публикации 16,4 миллиарда подобных материалов.

В 2020 году в списке VIP-персон оказались 5,8 миллиона человек, среди которых — политики, спортсмены, представители шоу-бизнеса и влиятельные блогеры. Кроме того, в перечень попали популярные аккаунты, которые ведутся от лица животных.

Ранее сообщалось, что принадлежащая Facebook социальная сеть Instagram объявила о запуске по всему миру, в том числе и в России, новой функции под названием Limits. По словам разработчиков, она позволит юзерам ограничить нежелательные сообщения и комментарии.