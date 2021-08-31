Популярная соцсеть лишит часть пользователей доступа

Facebook закроет доступ к Instagram всем пользователям, которые не указали дату рождения

Популярная социальная сеть Instagram сделает обязательным указание даты рождения в аккаунтах. Часть пользователей, которая не выполнит требование сервиса, лишат доступа к публикациям, сообщает компания Facebook, которой принадлежит соцсеть.

Изменения коснутся только той части пользователей, которые не указали дату рождения раньше. При открытии приложения или сайта Instagram они получат уведомление о необходимости предоставить эту информацию. Если же после нескольких напоминаний юзер так и не выполнит требование компании, он будет лишен доступа к своему аккаунту.

Разработчики отметили, что новое правило об указании даты рождения позволит защитить молодых людей от нежелательного контента в популярной соцсети. Они напомнили, что сейчас в целях безопасности аккаунты детей младше 16 лет автоматически создаются закрытыми. Также взрослым запрещено отправлять личные сообщения несовершеннолетним пользователям, если те не подписаны на них.

В компании добавили, что собираются использовать искусственный интеллект для проверки достоверности информации о возрасте. Система будет анализировать информацию из постов, где пользователя поздравляют с днем рождения. Если юзер скажет, что он старше определенного возраста, а искусственный интеллект будет говорить об обратном, то человеку предложат несколько вариантов для подтверждения своего возраста.

Когда именно новое правило вступит в силу, не уточняется.

Ранее соцсеть Instagram объявила о запуске по всему миру новой функции под названием Limits. Она позволит пользователям ограничить нежелательные сообщения и комментарии.