В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp анонсировали новую функцию мессенджера. Как сообщает сайт WABetaInfo, с ее помощью пользователи смогут оставлять реакции на сообщения собеседников.

«Вы уже знаете, что такое реакция: обычно это смайлик, которым можно ответить на сообщение собеседника, чтобы выразить эмоции. Instagram, Twitter, iMessage уже поддерживают функцию реакции на сообщения. Сегодня мы можем сообщить, что начали процесс ее разработки в WhatsApp», — заявили в WABetaInfo.

После тестирования новая функция будет доступна для устройств на Android и iOS. Пользователи старой версии приложения будут видеть под сообщениями с реакциями предложение обновить WhatsApp.

Ранее специалисты «Лаборатории Касперского» нашли в моде для WhatsApp вредоносный троян, с помощью которого мошенники могут запускать вредоносные модули, показывать полноэкранную рекламу, оформлять платные подписки без ведома пользователя и собирать о нем личную информацию.