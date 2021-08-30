Приложение Telegram скачали более миллиарда раз

Мессенджер Telegram загрузили более одного миллиарда пользователей во всем мире

Количество скачиваний популярного приложения Telegram во всем мире преодолело отметку в один миллиард, сообщает портал TechCrunch со ссылкой на данные Sensor Tower.

Мессенджер, которое было запущено в конце 2013 года, вступило в «элитный клуб» в минувшую пятницу. Уточняется, что наибольшая доля загрузок Telegram (22 процента) приходится на Индию. За ней следуют Россия и Индонезия — на их долю приходится около 10 процентов и 8 процентов соответственно.

Telegram стал пятнадцатым приложением, количество пользователей которых превышает миллиард. В списке уже есть WhatsApp, Instagram, Snapchat, Spotify, Netflix и другие приложения.

В январе Telegram признали самым скачиваемым неигровым приложением в мире. За первый месяц года мессенджер скачали более 63 миллионов раз, что почти в четыре раза превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.