Instagram запустил новую функцию для россиян

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, объявила о запуске по всему миру, в том числе и в России, новой функции — Limits. Она позволит пользователям ограничить нежелательные сообщения и комментарии. Об этом глава компании Адам Моссери сообщил в блоге Instagram.

«Чтобы защитить людей, которые страдают от большого количества оскорбительных комментариев и негативных личных сообщений в директе, мы запускаем Limits: функцию, автоматически скрывающую комментарии и запросы на отправку личных сообщений от людей, которые не были на вас подписаны или подписались недавно», — заявил Моссери. Он также подчеркнул, что компания чувствует большую ответственность за безопасность пользователей.

Для активации Limits нужно зайти в настройки аккаунта, нажать на кнопку «Конфиденциальность» и перейти в раздел «Ограничения». Глава социальной сети отметил, что компания будет изучать способы предотвращения наплыва нежелательных сообщений и комментариев, чтобы предложить пользователю заранее включить функцию Limits.

Также Моссери добавил, что «более строгое предупреждение» о нарушениях правил сообщества при отправке оскорбительного комментария в Instagram будет появляться уже после первого предупреждения, а не после второго или третьего, как раньше.

Ранее Instagram объявил еще об одной функции, позволяющей сделать социальную сеть более безопасной — все аккаунты новых пользователей, которые не достигли 16 лет, по умолчанию были сделаны приватными.

