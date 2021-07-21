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Рэпер Kid Cudi накрасил ногти и закрыл комментарии в Instagram из страха критики

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Фото: @kidcudi

Популярный американский рэпер Скотт Рамон Сиджеро Мескади, более известный как Kid Cudi, показал свой маникюр на новом фото и из страха критики закрыл комментарии в Instagram. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

37-летний исполнитель поделился в соцсети селфи, на котором запечатлен в серебристом шлеме и белой футболке. Его образ дополнила цепочка с кулоном, украшенным стразами. В кадр попала также рука артиста: видно, что его ногти покрашены в оранжевый и голубой цвета. Публикация набрала больше 163 тысяч лайков.

Подписчики принялись критиковать рэпера за маникюр в Instagram. Из-за многочисленных негативных комментариев исполнитель был вынужден закрыть комментарии под своими публикациями, о чем он сообщил в Twitter. «Кажется, людей действительно волнует, что я крашу ногти. Я устал блокировать такое большое количество аккаунтов. Мне нужно, чтобы вы поняли: если вам не нравится то, что я делаю, пожалуйста, не покупайте мои альбомы, не приходите на мои концерты. Идите к черту», — высказался он.

Поклонники поддержали знаменитость в комментариях. «К черту хейтеров, твои ногти выглядят круто», «Да пошли они все. Будь верен себе», «Мы любим тебя, плевать на чужое мнение», «Мне нравится твой маникюр!», «Делай то, что тебе нравится, несмотря ни на что», — писали юзеры под его твитом.

В мае популярный рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) вышел в свет с длинными «когтями» и был обруган в сети. Артиста запечатлели на красной дорожке музыкальной премии iHeart Radio Music Awards в Лос-Анджелесе в серебристых бермудах, молочных пиджаке и водолазке, полосатых носках и белых ботинках на шнуровке. Свой образ он дополнил длинными накладными ногтями с ярким дизайном.

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