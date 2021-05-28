Популярный рэпер вышел в свет с длинными «когтями» и был обруган в сети

Популярный американский рэпер и певец Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) вышел в свет с необычным маникюром и был обруган в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Daily Mail.

Артист пришел на красную дорожку музыкальной премии iHeart Radio Music Awards в Лос-Анджелесе со своей возлюбленной — актрисой Меган Фокс. Она появилась на публике в облегающем розовом комбинезоне с декольте, дополнив наряд серебристыми клатчем и туфлями на каблуках.

31-летнего рэпера запечатлели в серебристых бермудах, молочных пиджаке и водолазке, полосатых носках и белых ботинках на шнуровке. Свой образ он дополнил висячими серьгами и длинными накладными ногтями с ярким дизайном.

Читатели издания обратили внимание на «когти» знаменитости и принялись выражать недовольство в комментариях. «Это просто позор», «Они оба выглядят жутко нелепо», «Звонил Фредди Крюгер, он хочет вернуть свои когти», «Надеюсь, ему удастся сходить в туалет с такими ногтями», «Их наряды, ногти и поведение можно было бы понять, если бы они были подростками, а не людьми за 30», — критиковали они.

В ноябре прошлого года российские мужчины-знаменитости появились на премии журнала GQ с накрашенными ногтями. Так, например, популярный рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, вышел в свет с маникюром черного цвета. Даню Милохина, в свою очередь, засняли с ногтями, на которые нанесен черно-белый рисунок в виде улыбающихся лиц.