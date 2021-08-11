Победившая россиянок на ОИ израильская гимнастка закрыла аккаунт в Instagram

Израильтянка Линой Ашрам, победившая в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, сделала свой аккаунт в Instagam закрытым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

О причинах такого решения спортсменки ничего не известно. 9 августа россиянка Дина Аверина, занявшая в соревнованиях второе место, призвала прекратить травлю Ашрам в соцсетях.

9 августа также был назван размер премии, которую получит Ашрам за выигрыш золотой медали на Играх. Израильтянке должны выплатить 985 тысяч шекелей (22,5 миллиона рублей).

На минувшей Олимпиаде сборная России впервые за 25 лет осталась без золотых наград в художественной гимнастике. Ашрам в личном многоборье обошла Аверину на 0,150 балла. Четвертое место заняла сестра-близнец россиянки Арина Аверина. В России посчитали, что судейство было несправедливым.