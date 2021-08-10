В Международной федерации гимнастики отреагировали на критику Винер-Усмановой

В Международной федерации гимнастики (FIG) отреагировали на критику главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер-Усмановой по поводу судейства на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В организации обратили внимание на то, что всегда выполняют послесоревновательный анализ. При этом представители FIG заявили, что дисциплинарный процесс открывается только в случае выявления предвзятости или неудовлетворительной работы судей.

Сборная России впервые за 25 лет осталась без золотых наград в художественной гимнастике на Олимпиаде. В индивидуальном многоборье чемпионкой стала израильтянка Линой Ашрам. Второе место заняла россиянка Дина Аверина.

В России посчитали, что судейство было несправедливым, так как потеря в упражнении с лентой не помешала Ашрам победить. Винер-Усманова назвала соревнования полным крахом и позором.