Обыгравшая Аверину израильская гимнастка отреагировала на протесты россиян

Израильская гимнастка Линой Ашрам отреагировала на протесты россиян после победы на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит Sport5.

Спортсменка заявила, что не смотрела на результаты других, а была сосредоточена только на себе и на том, что должна была выполнить свою программу. Обыгравшая Дину Аверину гимнастка назвала олимпийское золото самым большим счастьем и гордостью.

Ашрам стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном многоборье в Токио. Она набрала 107,800 балла. Дина Аверина стала второй, имея в активе 107,650 балла. В итоге сборная России впервые за 25 лет осталась на Играх без золотых наград в художественной гимнастике.

В России посчитали, что судейство в отношении Ашрам было несправедливым, так как в последнем выступлении она уронила ленту. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала соревнования полным крахом и позором.