Японцы раскритиковали судейство художественной гимнастики на Олимпиаде

Японские читатели портала Yahoo News Japan раскритиковали судейство художественной гимнастики на Олимпийских играх в Токио. Комментарии пользователей приводит РИА Новости.

Болельщики посчитали, что судьи ошибочно лишили золотой медали россиянку Дину Аверину. По их мнению, во время соревнований ощущалось нежелание рефери отдавать заслуженную победу россиянке. «Олимпиаду держит за горло Америка через свои гигантские медиакорпорации и своих спонсоров. Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать!» — написал один из юзеров.

Сборная России впервые за 25 лет осталась без золотых наград в художественной гимнастике. В групповых соревнованиях спортсменки заняли второе место, пропустив вперед представительниц Болгарии. По итогам индивидуального многоборья золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Дина Аверина со 107,650 балла стала второй.

После этого президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала полным крахом и позором соревнования по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.