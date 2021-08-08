Милонов назвал судейство художественной гимнастики на ОИ продажным

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал японских читателей портала Yahoo News Japan, которые раскритиковали судейство художественной гимнастики на Олимпийских играх в Токио, сообщает «Спорт-экспресс».

Милонов похвалил пользователей портала, отметив, что они «молодцы», поскольку честно оценили произошедший на Играх инцидент. Депутат назвал судейство художественной гимнастики на ОИ «продажным», поскольку «все они прекрасно видели, все понимали».

По мнению парламентария, произошедшее стоит расценивать как «позор всей мировой гимнастики». Итоги турнира похожи на худшие события договорных матчей. «Японцы объективно высказались о том беспределе, который устроили судьи на соревнованиях по гимнастике», — заключил он.

Ранее японцы раскритиковали судейство художественной гимнастики на Олимпийских играх. Пользователи выразили мнение, что арбитры ошибочно лишили золотой медали россиянку Дину Аверину.

Сборная России впервые за 25 лет лишилась золотых наград в художественной гимнастике. В групповых соревнованиях спортсменки заняли второе место, уступив лидерство представительницам Болгарии. В индивидуальном многоборье золото взяла Линой Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина с результатом в 107,650 балла стала второй.