Винер назвала полным крахом соревнования по художественной гимнастике на ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала полным крахом и позором соревнования по художественной гимнастике на Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Она сообщила об этом ТАСС.

«Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — полный крах: протестов больше, чем команд... Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул — и их пригласили», — выразила мнение она.

Винер-Усманова добавила, что никаких претензий к тренерам у нее нет.

По итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина со 107,650 балла стала второй. Другая россиянка Арина Аверина показала четвертый результат. Сборная России по итогам Игр впервые за 25 лет осталась без золота в данной дисциплине.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.