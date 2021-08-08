Дина Аверина поделилась эмоциями после скандала на Олимпиаде

Россиянка Дина Аверина, завоевавшая серебро в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, поделилась эмоциями после скандала на Играх. Об этом она заявила в интервью «Р-Спорт».

Спортсменка отметила, что очень расстроена итогом соревнований, так как, в отличие от победительницы Игр израильтянки Линой Ашрам, не допустила серьезных ошибок. Она также ответила на вопрос журналиста относительно того, какие мысли посетили ее в тот момент, когда судьи выставляли последнюю оценку.

«Это было очень долго. Я сразу поняла, что они подсчитывают так, чтобы я не выиграла. Такое уже было на чемпионате Европы, когда я заняла третье место, а Боряна Калейн из Болгарии стала второй. Сколько лет я уже в спорте… Все знаю. Сразу спросила: "Чего думаешь, Ариш? Поставят или нет?" Она говорит: "Нет"», — призналась Аверина.

По словам гимнастки, судьи устали, потому что Россия «всегда выигрывает».

По итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина со 107,650 балла стала второй. В этой дисциплине российские спортсменки остались без золота впервые с Олимпийских игр 1996 года.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.