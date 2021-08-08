Симоньян назвала «космическими тварями» судей по художественной гимнастике на ОИ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала «космическими тварями» судей на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Какие же космические твари. Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу. Израильская гимнастка, уронившая предмет, будет принимать не золотую медаль, а железобетонный позор. Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал», — написала Симоньян в нескольких сообщениях.

Она также поинтересовалась, есть ли «кто-нибудь из наших» в Токио, чтобы «плюнуть вслед этим тварям». По мнению журналистки, у израильтянки есть один шанс остаться человеком — вернуть медаль.

Ранее 7 августа Олимпийский комитет России (ОКР) обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

По итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина со 107,650 балла стала второй. В этой дисциплине российские спортсменки остались без золота впервые с Олимпийских игр 1996 года.