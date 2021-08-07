ОКР направил запрос по поводу судейства в художественной гимнастике на ОИ

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил глава организации Станислав Поздняков в Instagram.

Глава ОКР подтвердил, что организация направила соответствующий запрос в адрес руководства FIG. Теперь ОКР ожидает официального ответа.

Ранее Поздняков заверил, что намерен разобраться с судейством на Играх. Глава ОКР посчитал его предвзятым и потребовал детального разбора работы судей.

Ранее 7 августа отечественная гимнастка Дина Аверина выиграла серебряную медаль в индивидуальном многоборье. Другая россиянка Арина Аверина показала четвертый результат. Сборная России по итогам Игр впервые за 25 лет осталась без золота в данной дисциплине.