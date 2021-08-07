В России оценки израильской гимнастки назвали завышенными

Российские эксперты назвали завышенными оценки израильской гимнастки Линой Ашрам, которые ей выставили судьи в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, передает РИА Новости слова главного тренера сборной России Ирины Винер-Усмановой.

«Наши эксперты отсудили упражнение Линой Ашрам с лентой. С учетом потери, оценка за исполнение должна быть 7,600 балла. В Токио за исполнение судьи выставили 8,300», — отметила Винер-Усманова.

По итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Лина Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина со 107,650 баллами стала второй. В этой дисциплине российские спортсменки остались без золота впервые с Олимпийских игр 1996 года.