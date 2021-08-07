Винер объяснила первое за 25 лет поражение России в художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер объяснила первое поражение россиянок на Олимпиаде за 25 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Она отметила, что судьи «убили» Дину Аверину, поставив ей оценку ниже, чем победившей израильтянке Линой Ашрам. «Надоели русские, понимаете? Надоели», — заявила Винер.

Тренер также добавила, что в финале россиянкам за такие же выступления судьи ставили оценки ниже, чем в квалификации. Неудовлетворение апелляции на баллы за последнее упражнение Дины Авериной с лентой Винер назвала позором.

Финал в личном многоборье прошел ранее в субботу, 7 августа. Золото завоевала Ашрам, второй стала Аверина, а ее сестра-близнец Арина Аверина заняла четвертое место. Российские тренеры по ходу соревнований подали четыре протеста на судейские решения, но только один из них был удовлетворен. Последний раз россиянки оставались без золота в художественной гимнастике на Олимпиаде-1996 в Атланте.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.