Тарасова отреагировала на поражение россиянок в художественной гимнастике на ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на поражение россиянок в финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Специалист назвала судей бандитами и отметила, что ей стыдно за такую работу арбитров. Она также указала на то, что такие рефери этому виду спорта не нужны.

Финал в личном многоборье прошел ранее в субботу, 7 августа. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам, второй стала россиянка Дина Аверина, а ее сестра-близнец Арина Аверина заняла четвертое место. Российские тренеры по ходу соревнований подали четыре протеста на судейские решения, один из них был удовлетворен.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.

