Украинского боксера нокаутировали в финале Олимпиады

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 75 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном поединке, который прошел в субботу, 7 августа, спортсмен встречался с бразильцем Эберту Соузой. После двух раундов все арбитры единогласно отдавали победу украинцу, но в концовке третьего Хижняк пропустил удар и оказался в нокауте. Победителем встречи был признан Соуза, который стал олимпийским чемпионом.

Российские боксеры завоевали на Олимпиаде в Токио одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Единственная победа на счету Альберта Батыргазиева.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.