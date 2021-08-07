Российские ватерполистки проиграли Венгрии в матче за третье место на Олимпиаде

Женская сборная России по водному поло проиграла Венгрии в матче за третье место на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 7 августа, и завершилась со счетом 11:9 (2:2, 3:5, 3:0, 1:4) в пользу венгерской команды. Ранее в полуфинале россиянки проиграли США.

В финале женского ватерпольного турнира американки сыграют с Испанией. Встреча начнется в 10:30 по московскому времени.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро женская сборная России по водному поло завоевала бронзу. Команда ни разу в истории не побеждала на Играх или чемпионатах мира.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.