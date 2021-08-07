Российские байдарочники впервые остались без медалей на Олимпиаде

Сборная России по гребле на байдарках и каноэ впервые не смогла завоевать медали на Олимпиаде. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин и Максим Спесивцев заняли четвертое место в соревнованиях байдарок-четверок на Олимпиаде в Токио на дистанции 500 метров. Победу одержала команда Германии, Испания и Словакия заняли второе и третье места соответственно.

Соревнования по данному виду спорта на Олимпиаде в Токио завершились в субботу, 7 августа. Всего было разыграно 12 комплектов наград.

Ранее сообщалось, что спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали первыми россиянами в истории, завоевавшими медаль на Олимпийских играх в пляжном волейболе. Российские спортсмены заняли второе место. В финале Олимпиады в Токио Красильников и Стояновский уступили дуэту из Норвегии со счетом 17:21, 18:21.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.