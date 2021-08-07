Россияне впервые завоевали медаль на Олимпийских играх в пляжном волейболе

Спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали первыми россиянами в истории, завоевавшими медаль на Олимпийских играх в пляжном волейболе. Об этом сообщает Олимпийский комитет России в своем Telegram-канале.

Российские спортсмены заняли второе место. В финале Олимпиады в Токио Красильников и Стояновский уступили дуэту из Норвегии со счетом 17:21, 18:21. Отмечается, что россияне впервые завоевали награду в данном виде спорта, который входит в программу Игр с 1996 года. Эта медаль стала 63-й для сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что представители сборной России завоевали четыре медали за день на Олимпиаде в Токио. Всего 6 августа были разыграны 23 комплекта медалей в 11 видах спорта. Золотую медаль в вольной борьбе завоевал Заурбек Сидаков. Он стал лучшим в категории до 74 килограммов.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.