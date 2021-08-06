Россиянин Сидаков выиграл золото в вольной борьбе на Олимпиаде

Россиянин Заурбек Сидаков выиграл золото в вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 74 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей схватке спортсмен одержал победу над представителем Белоруссии Магомедхабибом Кадимагомедовым. Встреча завершилась со счетом 7-0.

В полуфинале Сидаков оказался сильнее казахстанца Данияра Кайсанова (11-0). На более ранней стадии он победил Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана.

25-летний Сидаков является двукратным чемпионом мира. На его счету также три победы на первенствах страны.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.