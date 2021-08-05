Российский борец вышел в финал Олимпиады

Россиянин Заурбек Сидаков вышел в финал олимпийского турнира по вольной борьбе на Играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале российский борец оказался сильнее казахстанца Данияра Кайсанова. Встреча завершилась со счетом 11-0. В решающей схватке он встретится с белорусом Магомедхабибом Кадимагомедовым.

В четвертьфинале Сидаков победил Бекзода Абдурахмонова из Узбекистана. Схватка завершилась со счетом 13:6.

25-летний Сидаков является двукратным чемпионом мира. На его счету также три победы на первенствах страны.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.