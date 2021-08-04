Российский борец пробился в финал Олимпиады

Российский борец вольного стиля Заур Угуев пробился в финал Олимпийских игр в весовой категории до 57 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале 26-летний Угуев оказался сильнее Резы Атринагарчи из Ирана. Таким образом, россиянин обеспечил себе медаль на Играх в Токио.

Угуев не раз становился призером на международных соревнованиях. Россиянин дважды выигрывал золото на чемпионате мира, становился победителем Кубка мира. Также на счету Угуева бронза и серебро чемпионата Европы.

3 августа россиянин Муса Евлоев стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в категории до 97 килограммов. В финале российский борец сломил сопротивление Артура Алексаняна из Армении.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.