Реакцию борца на поражение от россиянина в финале Олимпиады посчитали слабостью

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал реакцию армянского борца Артура Алексаняна, который уступил в финале олимпийского турнира россиянину Мусе Евлоеву. Об этом сообщает ТАСС.

Мамиашвили признался, что считает поведение, которое продемонстрировал Алексанян, слабостью. «Слабыми могут быть даже олимпийские чемпионы. Все, кто видел схватку, понимают, что Муса выиграл в одну калитку», — отметил он.

После поражения в финальной схватке Алексанян заявил, что для победы в олимпийском турнире по борьбе необходимо российское гражданство. Недовольный судейством представитель Армении отказался надевать серебряную медаль в ходе награждения.

Евлоев оказался сильнее Алексаняна и завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе в категории до 97 килограммов.

Алексанян становился олимпийским чемпионом на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.