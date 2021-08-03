Сборная России завоевала две медали за день на Олимпиаде в Токио

По итогам 3 августа на Олимпиаде в Токио представители России дважды занимали призовые места на соревнованиях. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные спортсмены выиграли две награды за день и сохранили пятое место в неофициальном медальном зачете. Всего на счету сборной России 52 медали разного достоинства (13 золотых, 21 серебряная, 18 бронзовых). Российских атлетов опережают представители Австралии, Японии, США и Китая.

На соревнованиях по спортивной гимнастике третий результат показал Никита Нагорный. Золото завоевал японец Даики Хасимото, серебро досталось Тину Србичу из Хорватии.

Титул олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе завоевал Муса Евлоев, серебряным призером стал Артур Алексанян из Армении, бронзовым — иранец Мохаммадхади Сарави.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.