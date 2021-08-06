Сборная России завоевала четыре медали за день на Олимпиаде в Токио

Представители сборной России завоевали четыре медали за день на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего 6 августа были разыграны 23 комплекта медалей в 11 видах спорта. Золотую медаль в вольной борьбе завоевал Заурбек Сидаков. Он стал лучшим в категории до 74 килограммов.

Также на счету россиян две медали в боксе: Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро в весовой категории до 91 килограмма, Зенфира Магомедалиева стала бронзовой призеркой в категории до 75 килограммов. Помимо этого, бронзовую награду в велотреке выиграли Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская.

Сборная России занимает пятое место в неофициальном медальном зачете Игр в Токио. Отечественные спортсмены лишились шансов занять первое место в таблице по итогам Олимпиады. Россиян опережают сборные Великобритании, Японии, США и Китая.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.