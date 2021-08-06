Российский боксер Магомедалиева завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский боксер Зенфира Магомедалиева завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, заняв третье место в весовой категории до 75 килограммов. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка уступила китаянке Ли Цянь по очкам (0:5) в полуфинале. Победа принесла России 59-ю награду Олимпийских игр.

По итогам 5 августа сборная России поднялась на пятое место в общекомандном медальном зачете на Олимпиаде в Токио. Россияне завоевали пять медалей. Среди них две золотые, серебряная и две бронзовые награды. Победы в боксе и вольной борьбе соответственно одержали Альберт Батыргазиев и Заур Угуев. Серебряная медаль в прыжках с шестом на счету Анжелики Сидоровой. Две бронзы в копилку россиян принесли борец Артур Найфонов и боксер Глеб Бакши.