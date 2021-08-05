Российский борец вольного стиля завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

Российский борец вольного стиля Артур Найфонов завоевал бронзовую награду на Олимпийских играх в Токио в весовой категории до 86 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен одержал победу над представителем Узбекистана Джабраилом Шапиевым. Схватка завершилась со счетом 2:0.

Найфонов является трехкратным чемпионом Европы. Также на его счету бронза мирового первенства.

Ранее 5 августа российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов. В решающей схватке спортсмен взял верх над Кумаром Рави из Индии.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.