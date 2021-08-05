Российский борец Угуев завоевал золото Олимпиады

Российский борец вольного стиля Заур Угуев завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей схватке спортсмен взял верх над Кумаром Рави. Встреча завершилась со счетом 7:4.

Угуев не раз становился призером на международных соревнованиях. Россиянин дважды выигрывал золото на чемпионате мира, становился победителем Кубка мира. Также на счету Угуева бронза и серебро чемпионата Европы.

Ранее 5 августа россиянин Заурбек Сидаков вышел в финал олимпийского турнира по вольной борьбе на Играх в Токио в весовой категории до 74 килограммов. В решающей схватке он встретится с белорусом Магомедхабибом Кадимагомедовым.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.