Сборная России поднялась в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России поднялась на пятое место в общекомандном медальном зачете на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам дня россияне завоевали пять медалей. Среди них две золотых, серебряная и две бронзовых награды. Победы в боксе и вольной борьбе соответственно одержали Альберт Батыргазиев и Заур Угуев. Серебряная медаль в прыжках с шестом на счету Анжелики Сидоровой. Две бронзы в копилку россиян принесли борец Артур Найфонов и боксер Глеб Бакши.

Теперь в активе сборной России 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград. Первое место в медальном зачете занимают китайцы (34, 24, 16), на второй строчке располагаются американцы (29, 35, 27), а тройку лучших замыкают японцы (22, 10, 14). На четвертой позиции расположилась Австралия (17, 5, 19).

Олимпиада в Токио была перенесена на один год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.