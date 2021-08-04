Сборная России опустилась на одну позицию в медальном зачете

Сборная России опустилась на одну позицию в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Теперь российская команда занимает шестое место, в ее активе 53 медали, из которых 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. На пятом месте располагаются австралийцы (15, 4, 17). Лидирует команда Китая (32, 22, 16). Ее ближайшими преследователями являются спортсмены из США (25, 31, 23). Сборная Японии (21, 7, 12) находится на третьей строчке, а Великобритании — на четвертой (15, 18, 15).

2 августа Россия завоевала одну награду на Играх в Токио. Синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали олимпийскими чемпионками в соревнованиях дуэтов.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Соревнования должны были пройти летом 2020-го, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.