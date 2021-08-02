Сборная России осталась пятой в медальном зачете Олимпиады в Токио

Сборная России сохранила позицию в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российская команда осталась на пятом месте, в ее активе 50 медалей, из которых 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых. На четвертом месте располагаются австралийцы (14, 4, 15). Лидирует команда Китая (29, 17, 16). Ее ближайшими преследователями являются спортсмены из США (22, 25, 17). Сборная Японии (17, 6, 10) находится на третьей строчке.

2 августа российский стрелок Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки с трех позиций с 50 метров, велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова — бронзу в командном спринте, гимнастка Ангелина Мельникова — бронзу в вольных упражнениях, гимнаст Денис Аблязин — серебро в опорном прыжке, а Сергей Семенов и Сергей Емелин — бронзовые награды в греко-римской борьбе.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.