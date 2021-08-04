Россияне вышли в полуфинал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио

Российская пара Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в полуфинал мужского турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале россиянам противостоял дуэт из Германии — Юлиус Толе и Клеменс Виклер. Итоговый счет встречи — 2:0 в пользу Красильникова и Стояновского.

В 1/8 финала мужского турнира российскому дуэту противостояли испанцы Пабло Эррера Аллепус и Адриан Гавира Кольядо. Россияне переиграли соперников со счетом 2:0 (22:20, 21:17).

В рамках группового этапа Красильников и Стояновский сломили сопротивление дуэтов из Мексики, Чехии. Единственное поражение россиянам нанесли Мартиньш Плявиньш и Эдгар Тоцс из Латвии.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Изначально планировалось, что соревнования пройдут летом 2020-го, однако Игры было решено перенести на фоне пандемии коронавируса.