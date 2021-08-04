Журова оценила поступок проигравшего россиянину армянского борца

Заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова оценила поступок армянского борца греко-римского стиля Артура Алексаняна, который отказался от медали после проигрыша российскому атлету Мусе Евлоеву. В беседе с «Лентой.ру» политик отметила, что это не спортивно и протест надо подавать до выдачи наград.

Финальный поединок в весовой категории до 97 килограммов прошел во вторник, 3 августа. Евлоев одержал победу над Алексаняном со счетом 5:1 и завоевал золотую медаль. После поражения в финальной схватке Алексанян заявил, что для победы в олимпийском турнире по борьбе необходимо российское гражданство. Недовольный судейством представитель Армении отказался надевать серебряную медаль в ходе награждения.

«Протест надо подавать до того, как выдают медали»

Журова в разговоре с «Лентой.ру» отметила, что понимает Алексаняна. Она отметила, что такая реакция может случиться у спортсмена во время соревнований, однако его поступок политик оценила негативно. «На мой взгляд это не правильно. Вот соревнование закончилось, итоги подведены, все может быть и протест надо подавать до того, как выдают медали», — пояснила Журова.

Она напомнила, что подобные случаи уже бывали на Олимпийских играх. «Самый громкий из них был в 72 году. Это был баскетбольный матч в Мюнхене, по которому был снят фильм "Движение вверх", когда все дело решили три секунды. Американцы тогда не встали ни на награждение, ни забрали медали. До сих пор медали сборной США лежат в МОК, и ни сами спортсмены, ни их родственники, никто их не забирает», — рассказала политик.

Реакция на сборную России на Олимпиаде

То, что происходит с реакцией на российскую сборную за рубежом, объективно понятно, отметила заслуженный мастер спорта и депутат Госдумы. «В течение почти семи лет им говорили, что русские могут выиграть только на допинге, потому что у них такая государственная поддержка. А сейчас МОК, WADA подтверждают, что никакой такой поддержки нет, и что все русские "чистые" и выступают они лучше, чем когда была эта якобы поддержка. Понимаете, что у людей в головах происходит?» — задалась вопросом политик.

По ее мнению, те, кто распространял о российской сборной различные слухи, надеялись, что они не появятся на Олимпийских играх. Таким образом, предположила Журова, клевета насчет того, что россияне принимают допинг, не нашла подтверждения.

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«Они надеялись, что наше общество настолько будет уязвлено тем, что наши поедут без флага, что просто откажутся от участия в Олимпиаде и вот этот всеобщий обман не вскроется. В этом была цель и они ее не добились. Теперь у них просто истерическое состояние, как же они будут оправдываться за свои манипуляции и обвинения в адрес России. Тем более что WADA подтверждает, что русские полностью "чистые". Но люди же не глупые и могут анализировать, что происходит. Как тут объяснять то, что русские выступают лучше, чем когда они были как будто бы "грязными"? Получается, на допинге они выступали хуже, чем без допинга. Это же абсурд», — резюмировала Журова.

Сейчас в активе сборной России 52 медали. Среди них 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. Команда находится на шестом месте в общем зачете. Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.