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Россиянка снялась с Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус

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Фото: Instagram

Россиянка Анна Чернышева была вынуждена сняться с турнира по карате на Олимпиаде в Токио из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает «Тольятти.ру» со ссылкой на представителя мэрии города.

19-летняя Чернышева готовилась вступить в борьбу за медали уже 5 августа. Россиянка была заявлена для участия в турнире в категории до 55 килограммов.

Чернышева — единственная спортсменка из России, которая смогла завоевать путевку на турнир каратистов в Токио.

В феврале 2020-го Чернышева завоевала серебро на чемпионате Европы по карате. А в октябре того же года стала чемпионкой России.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.

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