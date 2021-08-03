Еще одна легкоатлетка отказалась возвращаться в Белоруссию

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться в Белоруссию. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Спортсменка, которая сейчас находится в Германии, заявила, что приняла данное решение после долгих размышлений. По словам Максимовой, если она сейчас вернется в Белоруссию, то может потерять не только свободу, но и «лишиться жизни». При этом легкоатлетка отметила, на территории Германии она может дышать полной грудью и быть одной из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких.

32-летняя Максимова является серебряным призером чемпионата Европы в помещении в пятиборье. В Германии она находится вместе с мужем Андреем Кравченко, который завоевал второе место на Олимпийских играх 2008 года в десятиборье.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. За несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.

Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио, однако позже правительство Японии сообщило, что она в безопасности. После этого Тимановская получила польскую визу.