Украина поможет семье белорусской легкоатлетки Тимановской

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявили о готовности оказать помощь семье белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую ранее попытались насильно вывезти на родину из Токио. Об этом сообщается в Telegram-канале бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

В публикации отмечается, что представители МИД поддерживают связь с мужем спортсменки Арсением Зданевичем, который сейчас находится в Киеве. В ведомстве также выразили соболезнования команде Тихановской в связи с гибелью главы «Белорусского дома на Украине» (БДУ) Виталия Шишова в Киеве.

Ранее Тихановская заявила, что ситуация с легкоатлеткой Кристиной Тимановской доказала факт давления на белорусских спортсменов со стороны режима президента Александра Лукашенко. Она добавила, что каждый белорус рискует стать заложником, если решится открыто заговорить о реальном положении дел в стране.

Муж Тимановской заявил, что они с женой преданы спорту и никогда не интересовались оппозиционным движением. После этого он спешно покинул Минск и улетел в Киев.

1 августа Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио. В качестве причины было указано ее эмоционально-психологическое состояние. За несколько дней до этого Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников.

Оппозиционный Фонд спортивной солидарности заявил, что спортсменку попытались насильно вывезти из Токио, однако позже правительство Японии сообщило, что она в безопасности. После этого Тимановская получила польскую визу.