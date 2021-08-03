Муж Тимановской рассказал о звонках ее матери из администрации Лукашенко

Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич рассказал о звонках ее матери из администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал Tribuna.

По словам Зданевича, звонившие задавали его теще «какие-то вопросы». «Подробностей разговора не знаю, но такой звонок был», — подчеркнул он.

Муж спортсменки также заявил, что беспокоится за родственников, которые остались в Белоруссии. «Были и есть опасения за моих родителей, за родителей Кристины. Сейчас держу с ними связь. Да, они сильно переживают, но ничего страшного пока не случилось», — добавил он.

2 августа стало известно, что Арсений Зданевич уехал из Белоруссии в Киев. Раскрывать подробную информацию о своем отъезде супруг легкоатлетки отказался.

Ранее Национальный олимпийский комитет Белоруссии исключил Тимановскую из сборной на Олимпиаде в Токио накануне забега, сославшись на ее эмоционально-психологическое состояние. За несколько дней до этого спортсменка выступила с критикой белорусских спортивных чиновников. После этого она рассказала о том, что ее пытались насильно вывезти из Токио в Белоруссию. В итоге Тимановской удалось остаться в Японии и получить польскую визу.