Российские гандболистки вышли в полуфинал Олимпиады

Женская сборная России по гандболу победила команду Черногории и вышла в полуфинал Олимпиады в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча в четвертьфинале со сборной Черногории прошла в среду, 4 августа, и завершилась со счетом 32:26 (17:15) в пользу россиянок. Наибольший результат среди российских спортсменок показала Анна Вяхирева — 8 голов. Полина Кузнецова забросила пять мячей, Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева забили по четыре гола.

В полуфинале российская сборная встретится с командой, которая победит в матче между Норвегией и Венгрией.